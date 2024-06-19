"Не треба чекати на третю серію": військовий емоційно про варіанти завершення війни

На його думку, у разі замороження війни через кілька років Росія краще підготується, набереться сил і "вже доб’є Україну остаточно".

Щоб йти на перемовини, Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, що включатимуть вступ до НАТО. В інакшому разі РФ просто збереться з силами, щоб через кілька років знову напасти і знищити нашу державу остаточно.

Таку думку висловив Дмитро "Івіч" Вербич, який воював у 2014-2015 та 2022-2023 роках, передає "Телебачення Торонто".

"Скажімо, ми маємо якісь тверді гарантії, що це не повториться. Тобто нас, наприклад, приймають в НАТО, можливо, в країну заходять якісь там миротворчі сили, стають на лінії розмежування. І у нас потужно розвивається в тому числі в військовому сенсі країна, після війни не перестають вливатися кошти в військовий сектор, розбудову армії. І я такий дивлюся і думаю... я можу спокійно, не чекаючи третю серію, жити, заводити дітей, будувати якійсь бізнес, сім’ю. Я називаю це концепція "вишневого садочку", – каже ветеран.

Дмитро "Івіч" Вербич. Наприкінці 2023 року він перевівся у запас у звʼязку із сімейними обставинами і займається збіркою дронів.

Натомість він попереджає про небезпеку замороження конфлікту.

"Якщо в нас зараз якесь умовне перемир’я, от на тому місці, де війська стоять – не зараз, колись, через рік. А Захід нам каже "ну, в вас же перемир’я, ні, ми вас в НАТО не берем, бабки на розбудову військово-промислового комплексу ми вам перестаємо давати". То нам ж*па", – емоційно попереджає військовий.

На його думку, у такому випадку через кілька років Росія краще підготується, набереться сил і "вже доб’є Україну остаточно".

"І яка концепція "вишневого садочка", який бізнес, яка сім’я? Що тут робить? Готуватися третій раз просто достойно померти?", – зазначає Дмитро Вербич.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін висловився, за яких умов можна буде починати переговори з Росією.

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