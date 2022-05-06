"Не треба ілюзій": в ЗСУ повідомили, що Військово-повітряні сили Росії мають ще чимало техніки

"Не треба ілюзій": в ЗСУ повідомили, що Військово-повітряні сили Росії мають ще чимало техніки

В ЗСУ запевнили, що Військово-повітряні сили Росії зазнали суттєвих втрат в Україні, проте мають ще чимало техніки і продовжать її використовувати.

Водночас Україна невдовзі теж отримає потужне технологічне озброєння.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 6 травня.

"Ворог зазнав відчутних втрат. Втім, чимало техніки у Росії ще є. І не треба мати якісь ілюзії, що він (ворог – ред.) її не буде застосовувати. Треба готуватися, треба озброюватися", – сказав Ігнат.

Він також повідомив, що завдяки ухваленому в США закону про ленд-ліз Україна невдовзі отримає потужне технологічне озброєння, яке дозволить "швидко розставити пріоритети як у небі, так і на землі".

Нагадаємо, 29 квітня заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що попри брак закордонних комплектувальних, у Росії ще є запас ракет, а також арсенал різної зброї, зокрема хімічної.

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