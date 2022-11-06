“Не треба кидати бомбу на велике місто”: Путін насторожив Макрона згадкою про Хіросіму — Daily Mail

У дипломатичних колах Франції згадку Путіна про американське бомбардування Хіросіми та Нагасакі сприйняли як натяк на можливе застосування тактичної ядерної зброї.

У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном російський президент Володимир Путін заявив, що бомбардування атомними бомбами японських міст Хіросіма й Нагасакі продемонстрували, що "не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти".

Про це із посиланням на власні джерела у французьких дипломатичних колах повідомило британське видання Daily Mail.

У повідомленні йдеться, що Макрон був явно стривожений такою заявою Путіна.

“Це прозвучало як дуже серйозний натяк на те, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на сході України, залишивши Київ неушкодженим. Здається, це була суть його зауважень”, - цитує видання неназване джерело.

Інше джерело у французькому уряді підтвердило виданню, що президенти Росії та Франції, “безсумнівно, обговорювали ризик використання ядерної зброї”.

“Путін хоче донести повідомлення, що на столі є всі варіанти відповідно до російської доктрини щодо ядерної зброї”, - сказав анонімний співрозмовник Daily Mail.

Раніше у Кремлі заявляли, що відповідно до оборонної доктрини РФ застосування ядерної зброї можливе у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення, або на агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлене саме існування держави.

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У виданні нагадали, що натяк Путіна прозвучав тоді, коли жителів українського міста Херсон змушують виїхати, інакше їм загрожує примусова депортація на контрольовану Росією територію.

Як відомо, США підірвали дві атомні бомби над японськими містами Хіросіма і Нагасакі 6 і 9 серпня 1945 року. Це стало причиною капітуляції Японії і закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, на початку листопада у МЗС Росії заявили про гіпотетичну можливість застосування ядерної зброї.

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