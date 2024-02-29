"Не треба лякати людей": прем’єр Чехії пояснив, чому Європа не відправлятиме війська до України

Переважна більшість країн зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься.

Країни Європи не збираються відправляти до України своїх військових. Більшість з них вважають цю ідею неприйнятною.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

“Було б корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні”, – заявив голова чеського уряду під час виступу в парламенті.

За його словами, переважна більшість країн зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься і не розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них “неприйнятна”.

“Ніхто в Європі не збирається відправляти війська до України… Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тій формі, в якій вони інтерпретуються”, – заявив Петр Фіала.

Він також підкреслив, що президент Франції Еммануель Макрон, який запропонував відправити до України європейських військових, висунув цю ідею в кулуарах спецсаміту в Парижі. Проте обговорення зайняли “мінімум часу”.

Нагадаємо, французький доброволець висловився про заяву Макрона.

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