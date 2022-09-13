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"Не треба мати жодних сумнівів": у МЗС розповіли, які кінцеві цілі Росії щодо України

Дата публікації
Перегляди
1985
Час на прочитання
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"Не треба мати жодних сумнівів": у МЗС розповіли, які кінцеві цілі Росії щодо України

Фото: Associated Press

Росія не змінила цілей щодо України.

Україна як успішна європейська демократична держава несумісна з поняттям Росії. Тому Кремль все ще хоче повної поразки України.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

Голова МЗС наголосив, що Росія вже не одноразово продемонструвала, що їй не можна довіряти.

"Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати жодних сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - додав Кулеба.

За його словами, будь-які поступки, зокрема, внесення правок до Конституції України або статус російської мови, нічого не зупинять.

"І, до речі, це ситуація, яку ми теж пояснюємо нашим партнерам: якщо ви думаєте, що прийдете до Росії, вклоніться і скажете, що "ми готові там раз-два-три, тільки качайте нам газ за дешевою ціною", то ви помиляєтеся, тому що це теж Росію не зупинить", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Зеленський запропонував конкретні кроки для подолання російського терору.

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Дата публікації
Перегляди
1985
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