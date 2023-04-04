"Не треба недооцінювати Росію": Столтенберг оцінив ситуацію у Бахмуті

Генсек НАТО зауважує, що росіяни втрачають набагато більше солдатів, ніж українці.

У НАТО кажуть, що росіяни намагаються низьку якість у техніці та командуванні у боях за Бахмут на Донеччині компенсувати кількістю.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, у російського війська низький дух.

"У лавах же російського війська бачимо низький бойовий дух, техніка часто погана, підготовка не надто вражає. Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях. Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно", - каже генсек НАТО.

Він продовжує, що російське командування кидає у бій тисячі військ, погано оснащених і навчених.

"Але, звісно, це завдає шкоди і вони можуть завдати втрат і українській стороні", - підкреслив він.

Столтенберг зауважує, що росіяни втрачають набагато більше солдатів, ніж українці.

"Вони не мають якісного командування та обладнання, однак не треба недооцінювати Росію, оскільки вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ. Для мене це лише ще один аргумент на користь того, щоб ми підтримали Україну, допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам", - сказав Столтенберґ.

Тим часом війна Росії проти України набуває переламного характеру. Вбивство російського пропагандиста Владлена Татарського є ще одним приводом так стверджувати.