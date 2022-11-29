Не треба нехтувати Білоруським напрямком: військовий експерт розповів про ситуацію на полігонах Лукашенка

У Білорусі наразі скупчилися 14 тис. військових, тобто одна повнокровна дивізія. Чи слід очікувати наступу?

Ситуацію в ефірі "24 каналу" прокоментував військовий експерт Петро Черник.

Черник зазначив, що 14 тис. людей, а це 20 батальйонних тактичних груп, або одна повнокровна дивізія, недостатньо для того, щоб зробити марш у бік обласного центру України та утримати його.

"На початку війни, коли застали нас зненацька, вони не досягнули переваги. Максимум ворог дійшов до Чорнобиля і там окопався. Собі ж на шкоду. То що вони думають зараз?.. На мій погляд, це класика інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Нарощування потунційних страхів серед нас. А якщо це навіть і станеться, то гарантую, їм буде непереливки. Чи буде боляче і дошкульно нам?.. Буде. Але хід війни це 100% не переламає. Угруповання росіян, що нарощується в Білорусі,на мій погляд, нарощується з метою навчання - для підготовки особового складу, який все рівно буде перемелений в Україні", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Росія не витримує навантаження і тиску санкцій, тож використовує у війні проти України дуже застарілу техніку та зброю.

А у Білорусі 29 листопада був похований міністр закордонних справ Володимир Макей. Режим Лукашенка "не в захваті" від провокацій, які планує Кремль.

Експерти зазначають, що знайти заміну Макею Лукашенкові буде надзвичайно складно.

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