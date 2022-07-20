Не треба повідомляти про влучання ЗСУ та різновиди зброї, яка нищить окупантів: у Міноборони звернулися до українців

Міноборони просить українців не називати різновиди зброї, з якої ЗСУ майстерно вражають цілі окупантів, до того, як це зробить Генштаб, аби не нашкодити військовим.
Цю інформацію можуть використати росіяни у свої цілях проти України.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook.
"Не треба називати види зброї з якої ЗСУ влучає у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - наголосила Маляр.
Заступниця міністра оборони зауважила, що для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їхній хід, наслідки, результати першими говорять військові.
"Ту інформацію, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовує ворог", - пояснила вона.
Наприкінець Маляр згадала слова командувача Оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука: "Сьогодні ми маємо всі чинники, щоб перемогти! Головне - вірити в себе і жодної втоми до перемоги".
Раніше у Міноборони заявили, що дописи мирних людей у соцмережах зірвали операцію ЗСУ біля Сєвєродонецька.
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