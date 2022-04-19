"Не треба шукати зраду": Гайдай пояснив, чому українські війська відійшли від Кремінної, куди зайшли окупанти

"Не треба шукати зраду": Гайдай пояснив, чому українські війська відійшли від Кремінної, куди зайшли окупанти

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські військові відійшли від міста Кремінна, щоб більш ефективніше воювати на нових позиціях.

Він нагадав, що Кремінна на сьогодні, "на жаль, вже під орками, вони зайшли в місто".

Про це Гайдай повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Але треба було відійти нашим захисникам, тому що вони майже два місяці тримали там оборону, і там ворог вже пристріляв кожний метр нашої лінії оброни. Тобто всі чітко розуміли, що нема за що там було чіплятися, нема де знайти укриття", – пояснив голова Луганської області.

Він наголосив, що українські захисники гинули б, а шкоди російським окупантам не завдавали б. Тож українські війська відійшли, закріпилися на нових позиціях і продовжують надалі воювати, проте вже ефективніше.

Гайдай також запевнив, що жодної зради тут немає.

"Не треба шукати зраду. Просто немає сенсу стояти на одному місці, усім загинути, не завдати істотної шкоди ворогові. Жодного героїзму в цьому немає. Тому було ухвалено рішення відійти, перегрупуватись і далі воювати", – сказав голова ЛОВА у коментарі телеканалу Дом.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські окупанти розстріляли жителів Кремінної, які намагалися евакуюватися на власному транспорті. В результаті обстрілу загинули четверо осіб, ще одна людина отримала важкі поранення.

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