Не умінням, так кількістю: Шойгу заявив про необхідність збільшити чисельність армії РФ до 1,5 млн

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вважає, що потрібно довести чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб.

Його заяву на засіданні колегії Міноборони РФ цитують російські пропагандисти.

За словами очільника військового відомства країни-агресорки, у півторамільйонній армії повинно бути щонайменше 670 тисяч контрактників.

Також Сергій Шойгу запропонував поетапно збільшити вік призову громадян із 18 до 21 року. Граничний вік призовників повинен складати до 30 років.

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Упродовж якого часу повинні відбуватися всі ці армійські реформи в армії держави-агресорки, міністр не уточнив. Про причини таких заходів він також не говорив.

Шойгу лише додав, що до кінця поточного року слід довести кількість контрактників до 521 тисячі з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих та комплектування нових формувань.

Цілком ймовірно, що такі зміни в російській армії зумовлені великими втратами, яких зазнають окупанти під час агресії в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія на війні проти України, за його даними, втратила понад 100 тисяч військових, серед них - ліквідовані, поранені та дезертири. Через це начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова можуть звільнити.

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