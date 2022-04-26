"Не усвідомлюють, що таке Чорнобиль": Зеленський про запуск окупантами ракет над українськими АЕС

"Не усвідомлюють, що таке Чорнобиль": Зеленський про запуск окупантами ракет над українськими АЕС

У вівторок, 26 квітня, російські окупанти одночасно запустили три ракети, які пролетіли над Запорізькою, Хмельницькою та Південноукраїнською атомними електростанціями.

Схоже, що Росія і досі не усвідомила масштаб Чорнобильської трагедії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення 26 квітня.

"Сьогодні вони запустили три ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. При чому, одразу трьох атомних станцій – над Запорізькою, Хмельницькою та Південноукраїнською атомними електростанціями. Що це таке? Вони, що погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів. Виявляється, що вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль від слова взагалі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС в Енергодарі досі окупована, з Чорнобиля росіян уже вигнали, але ризиків після їхнього перебування на ЧАЕС побільшало через розграбування та перекопаний грунт у небезпечних зонах.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни