РФ замінувала Каховську ГЕС: Зеленський попередив про катастрофу у разі підриву

Зеленський пояснив, навіщо окупантам підрив Каховської ГЕС.
Президент Володимир Зеленський попередив про катастрофічні наслідки, якщо окупанти наважаться підірвати Каховську ГЕС на Херсонщині.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 жовтня.
Зеленський поінформував Європейську раду про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За інформацією української сторони, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами.
"Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цим терактом вони можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму", – зазначив він.
За словами президента, Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне.
"Ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим", – переконаний він.
Зеленський закликав світ "діяти потужно та швидко, щоб не допустити нового російського теракту".
На його думку, світ має дати зрозуміти державі-терористу, що теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Тому наслідки для Росії мають бути відповідними.
"Світ повинен реагувати – превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики", – підсумував Зеленський.
Що відомо про можливий підрив Каховської ГЕС
Російські війська можуть здійснити атаку на Каховську ГЕС.
Думки експертів розділилися: одні вважають, що росіяни підірвуть ГЕС і звинуватять у цьому ЗСУ, інші пояснюють, що такими діями ворог нашкодить перш за все собі.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що атакою на Каховську ГЕС Росія хоче спричинити масштабну техногенну катастрофу на півдні та завадити контрнаступу ЗСУ.
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