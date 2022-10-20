РФ замінувала Каховську ГЕС: Зеленський попередив про катастрофу у разі підриву

Президент Володимир Зеленський попередив про катастрофічні наслідки, якщо окупанти наважаться підірвати Каховську ГЕС на Херсонщині.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 20 жовтня.

Зеленський поінформував Європейську раду про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За інформацією української сторони, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами.

"Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Цим терактом вони можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму", – зазначив він.

За словами президента, Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне.

"Ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим", – переконаний він.

Зеленський закликав світ "діяти потужно та швидко, щоб не допустити нового російського теракту".

На його думку, світ має дати зрозуміти державі-терористу, що теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Тому наслідки для Росії мають бути відповідними.

"Світ повинен реагувати – превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики", – підсумував Зеленський.