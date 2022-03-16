"Не*уй шастати": російські окупанти у розмовах бідкаються на те, що в Україні на них ніхто не чекає

"Не*уй шастати": російські окупанти у розмовах бідкаються на те, що в Україні на них ніхто не чекає

Російський загарбник також каже, що у майбутньому "ними ніхто не пишатиметься".

Російські окупанти у своїх телефонних розмовах бідкаються, що в Україні їх ніхто радісно не зустрічає. Вони нарікають на написи "не**й шастати" та "Путін х**ло".

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Про це повідомив голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім, опублікувавши аудіо перехоплення розмови загарбників.

"Напис "не*уй шастати" ніколи не забуду. Ми коли заїхали до України, скрізь на парканах — ну, не скрізь, але трапляється, де проходили якісь бойові дії, де проходила наша армія, а там написи "російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали, ми вас не чекали", "російські загарбники", "Путін — х*йло". На одній зупинці, якось сидить людина, ну видно, мертва людина, а зверху напис — "не*уй шастати“. Я ось це не забуду", — бідкається окупант.

Російський загарбник також бідкається на те, що у майбутньому "ними ніхто не пишатиметься".

"Знаєш, я не відчуваю, як ось там, наші прадіди, бл*ть, коли вони воювали у Великій вітчизняній, що вони правильно робили… Я взагалі… Ніхто з нас пишатися цим не буде", - заявив окупант.

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