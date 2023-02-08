"Не в цьому тисячолітті": військовий експерт – про шанси РФ захопити всю Донеччину

Російські окупанти не зможуть виконати наказ диктатора Путіна і захопити всю територію Донецької області.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, інформує "Еспресо".

Також читайте Погрожують захопити Одесу: в ЗСУ оцінили загрозу наступу окупантів на півдні

"Вийти на адміністративні кордони Донецької області в росіян вийде точно не в цьому тисячолітті. Вони втратили цю можливість минулого року. Та цієї можливості по суті майже і не було", – сказав експерт.

Світан зауважив, що якби РФ не почала повномасштабне вторгнення, то, можливо, тими силами, які у неї були станом на лютий минулого року, окупанти змогли б захопити всю територію Донецької області. Проте зараз така можливість для них втрачена назавжди.

За його словами, в російській армії – нестача сил та засобів для великого наступу.

"Ті сили, які росіяни мають, вони можуть застосувати для відштовхування наших підрозділів з перших ліній оборони. Проте більше цього. Оскільки недостатня кількість сил та ресурсів не дає можливості організувати масштабний наступ російської армії", – підсумував експерт.

Путін наказав захопити увесь Донбас до березня: що відомо

Раніше в ГУР заявили, що Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірний наступ Росії і наголосив, що в українців немає іншого вибору, крім як вистояти і перемогти.

Американські аналітики оцінили шанси росіян на великий наступ для захоплення Донеччини.

Відомий австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, проаналізував, чи здатна Росія на "надвеликий наступ", про який всі говорять.

Військовий експерт Віктор Ягун заявив, що росіяни втрачають на Донбасі до батальйону особового складу щодня. На його думку, окупанти не зможуть виконати наказ Путіна і повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня.