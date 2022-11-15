"Не варто гаяти час": Данілов попередив РФ про наслідки саботування мирних умов Зеленського

Умови України для миру, представлені Зеленським, будуть виконані, запевнив Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що чим довше керівництво РФ саботуватиме десять умов миру президента України Володимира Зеленського, тим гірше складатиметься ситуація для самої Москви.

Таку заяву секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зробив у твітері.

Данілов порадив Росії "не гаяти час". За його словами, мирний план президента Зеленського, який він озвучив під час виступу перед учасниками саміту G20, буде виконаний у повному обсязі.

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"Росії не варто витрачати час. Чим довше Кремль саботує 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічнішою є ситуація для Кремля і тим жорсткішою є позиція України. Мирний план президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі і з дотриманням графіку", - йдеться в повідомленні Данілова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту G20, який стартував 15 листопада на індонезійському острові Балі, і наголосив, що зараз важливо не дати Росії перечекати та наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації.

Також Зеленський перелічив умови миру з агресоркою Росією. Зокрема:

Радіаційна та ядерна безпека Продовольча безпека Енергетична безпека Звільнення всіх полонених та депортованих Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку Виведення російських військ та припинення бойових дій Повернення справедливості Протидія екоциду Недопущення ескалації Фіксація закінчення війни

Своєю чергою заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко 14 листопада заявив, що у Москві "не сприймають попередні умови для початку діалогу з Києвом". У Лаврова стверджують, що не будуть виводити свої окупаційні війська з тимчасово захоплених ними територій України, що є ключовою позицією України для початку діалогу з Москвою.

Сам голова МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи перелік умов України, традиційно назвав риторику президента Володимира Зеленського "агресивною".

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