"Не варто говорити, що вони одягнені як бомжі": пошуковець про екіпірування окупантів

Екіпірування росіян, зокрема, кевларові вставки у районі паху, колін та задньої частини стегон захищають російського солдата від уламкових уражень. Наші солдати не мають такої форми.

Про це розповів голова пошукової групи "Плацдарм" Олексій Юков військовослужбовцю і ведучому hromadske.

Він каже, що ми можемо закидувати мільйони снарядів, але війну все одно виграє піхота.

"Я це побачив на власному досвіді, коли забирав тіла загиблих. Наші пацани з великими втратами проходили цю посадку, і ось вони лежать. І я розумію, що солдатові зачепило пахову артерію, він не зміг собі допомогти", - вважає Юсков.

Він наголошує, що не варто говорити про те, що російські військові одягнені, "як бомжі".

"Можна говорити про російські каски СШ-40, ще радянського зразка, як вони модернізувалися згодом. Внутрішня сторона цієї каски захищена товстим шаром кевлару. Окрім самого кевлару, є металевий захист. Проводили балістичну перевірку — ці каски непогано тримають балістику", - додає Юсков.

За його словами, нам зараз треба виробляти своє.

"Потрібно зробити так, щоб воїн був захищений: в одяг має вставлятися кевлар для максимального захисту м’яких тканин", - резюмував він.

Нагадаємо, українці, що отримують зарплати від 20 тисяч, можуть невдовзі платити військовий збір не 1,5%, а 3%.

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