"Не варто недооцінювати росіян": Стубб сказав, чи буде РФ дотримуватися припинення вогню

Президент Фінляндії Олександр Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александр Стубб не вірить, що останні ініціативи щодо припинення вогню в Україні справді вдасться реалізувати.

Про це він сказав в інтерв’ю France 24.

«Те, що ми бачимо, це класична російська тактика ведення переговорів. Україна хоче повного припинення вогню. Європа хоче повного припинення вогню. Америка хоче повного припинення вогню, а Росія змушує її погодитись на часткове припинення вогню», — заявив Стубб.

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Він зазначив, що перший етап передбачав заборону на удари по енергоструктурі, але росіяни «звичайно, розбомбили її одразу, як тільки погодились» на припинення вогню. На другому етапі очікується угода про припинення вогню у Чорному морі.

«Все це кроки у правильному напрямку. Але ніколи не варто недооцінювати здатність росіян порушити припинення вогню. Вони продовжать це робити. Нам потрібне повне припинення вогню, і його потрібно буде контролювати», — додав президент Фінляндії.

Стубб наголосив, що в Європі хочуть перемоги України у цій війні та збереження її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Крім того, Європа тепер набагато більше дбає і про власну безпеку, завдяки президентові США Дональду Трампу.

«Давайте віддамо належне американцям та президенту Трампу. Я думаю, що за п’ять тижнів [свого президентства — ред.] він змусив Європу дбати про власну безпеку більше, ніж попередні президенти США за 50 років», — зазначив Александр Стубб.

Нагадаємо, Москва вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню у Чорному морі.