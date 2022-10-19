"Не варто розслаблятись": у Рівненській ОВА попередили про загрозу з боку Білорусі

Ситуація на кордоні з Білоруссю у Рівненській області залишається незмінно стабільною і контрольованою.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі телемарафону.

За його словами, на Рівненщині ударних угруповань ворога, які б могли піти у наступ, немає. Він запевнив, що повідомлення про загрозу наступу з Білорусі є інформаційним вкидом.

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Водночас він попередив, що будь-який замах на сторону північного заходу України – буде великою помилкою Білорусі і "дорогою в один кінець".

"На Рівненщині кордон непорушний, жодних ударних угруповань ворога по той бік сторону кордону, принаймні, в найближчих зонах 30-50 км, ми не спостерігаємо. Ситуація контрольована, і крім інформаційних вкидів, які ми постійно відчуваємо, фізичних змін по той бік кордону непомітно", - заявив посадовець.

Натомість Коваль наголосив, що зберігається загроза ракетної небезпеки з території Білорусі. За його словами, не варто розслаблятись.

Ситуація у Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

За даними спостерігачів, до Білорусі 16 жовтня прилітали три надзвукові винищувачі-перехоплювачі МІГ-31, які сіли на аеродром у Мачулищах. Саме ця модель винищувачів здатна нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал" і запускати їх на відстані 2000 км. Тому людей попередили, що найближчим часом з території Білорусі за допомогою цих ракет можуть почати обстріл України.

Днями моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що режим Лукашенка відправив у напрямку окупованого Донецька ешелон з 25-ма танками. А до окупованого Луганська вирушив ешелон з білоруськими "Уралами", знятими зі складів зберігання.

Нещодавно Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор Білорусі заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі.

16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

Своєю чергою моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на представників Міноборони Білорусі заявила, що Росія перекине до РБ 9 тисяч військових, а також близько 170 танків, до 200 БМП та до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

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