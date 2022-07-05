"Не варто шукати логіку у діях терористів": Зеленський - про повітряну тривогу у столиці України

"Не варто шукати логіку у діях терористів": Зеленський - про повітряну тривогу у столиці України

Зеленський вважає, що головною метою окупанів є залякування українців, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалася як частина терору.

Російські окупаційні війська не роблять ніяких пауз у війні з Україною, а повітряна тривога у Києві після тривалої тиші - частина терору.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 5 липня.

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці і в деяких областях тривоги не було вже певний час і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу, щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень ніби окупанти до чогось готуються. Насправді не варто себе накручувати не варто шукати логіку у діях терористів. Російська армія не робить ніяких пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалася як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ та майже вся Україна з повітряною тривогою", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що окупанти обстріляли Хмельниччину, Сумщину, Миколаїв та область, а також Дніпропетровщину.

"На цю годину є удари по Хмельниччині, жертви та поранені зараз уточнюються. Наше з вами завдання триматися, берегти себе, в тому числі свої емоції, максимально допомагати обороні країни, захищати державу, скільки буде потрібно для нашої перемоги. Окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву і області, по Дніпропетровщині, частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам", - заявив він.

Зеленський додав, що робота над отриманням для України сучасних протиракетних комплексів.

"І ми жодного дня не скорочували і не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні і достатні протиракетні системи. Це завдання -максимум для нашої держави вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що у районі Лозового на Херсонщині в ніч проти 5 липня російські окупанти спробували штурмувати позиції ЗСУ.