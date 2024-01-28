"Не вчать солдатів нічого, крім алкоголізму": військовий різко висловився щодо підготовки українців до ЗСУ

Старший лейтенант та лицар ордену Богдана Хмельницького, екскомандир роти 47-ї бригади Микола Мельник розповів про наслідки відсутності мотивації у бійців на фронті.

Про це йшлося в його інтерв'. виданню "Українська правда".

"Жахливі (наслідки відсутності мотивації – ред.)! Ти йому сказав тримати спостережний пункт, а він автомат кинув, пішов здався і доповів, де цей СП. Або росіяни ще не почали штурм, а він уже тікає. Це – трагедія. Тому мотивацією треба займатися з ранку до ночі", – сказав він.

На думку військового, для того, щоб мотивувати військовозобов'язаних та залучати нових людей до лав ЗСУ, потрібно змінити систему підготовки.

"Тільки пропаганда. Тільки зміна системи підготовки, бо зараз більшість навчальних центрів не вчать солдатів нічого, крім алкоголізму", – вважає Микола Мельник.

Військовий також зазначив, що використання навичок людини, які вона здобула у цивільному житті, потрібно використовувати під час війни.

"Навіщо ви бухгалтера відправляєте штурмовиком, якщо він не дуже хоче? Або людина – крутий сисадмін, то нащо ви з нього робите механіка-водія? Поставте його радіотехніком, він все налагодить. І таких випадків – дуже багато", – додав Микола Мельник.

Тим часом інший військовослужбовець – командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” на позивний “Чіча” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів про свій найбільший страх на фронті.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Руйнація Російської імперії — наша перемога! Дивіться інтерв'ю з командиром роти “Kraken”

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