Не від зброї: військовий експерт повідомив, від чого залежить деблокада Маріуполя

Не від зброї: військовий експерт повідомив, від чого залежить деблокада Маріуполя

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що постачання Заходом зброї до України, безумовно, дуже важливе, але на ситуацію в Маріуполі не впливає. Деблокада міста залежатиме від того, наскільки успішно українські військові вистоять на Донбасі.

Експерт також зазначив, що якщо йти на прорив чи на деблокаду Маріуполя, то – з південної частини зони ООС.

Про це Жданов розповів в інтерв’ю для на Youtube-каналу Україна 24.

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"Я би прив'язав Маріуполь до подій на Донбасі. От коли в нас на Донбасі ситуація почне прояснюватися на нашу користь, тоді ми будемо говорити", – сказав військовий експерт.

"Фактично це правий фланг зони ООС. І якщо йти на прорив чи на деблокаду Маріуполя, то саме там, з південної частини зони ООС, звідти треба повертати частину військ і пробиватися на Маріуполь. Там найбільш вузьке місце, найбільш коротке", – додав Жданов.

Тому, продовжив він, постачання зброї у глобальному сенсі змінює ситуацію на користь України. Проте саме деблокада Маріуполя залежатиме насамперед від того, наскільки успішно українські війська вистоять на Донбасі в цій оборонній операції, резюмував експерт.

Нагадаємо, 20 квітня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація в Маріуполі є важкою проблемою та пояснив, чому деблокада міста наразі неможлива.

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