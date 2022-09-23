"Не відчиняйте двері": українська влада закликає ігнорувати "референдуми" на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях незаконна влада оголосила, що проведе “референдуми” про приєднання до РФ вже цього тижня — 23-27 вересня.

Українська влада попереджає українців про наслідки псевдореферендума.

Зокрема, про це у Телеграм написав перший заступник голови херсонської облради Юрій Соболевський

Сьогодні росіяни можуть почати ходити будинками, наполегливо пропонуючи проголосувати, взяти участь у так званому "референдумі". Найкращий спосіб уникнути цього – просто не відчиняти двері. У ці дні виламувати двері і вламуватись у житла вони не повинні – це буде перебір навіть для орків. Якщо ви все ж таки відчинили двері цим "гостям" - у жодному разі не беріть бюлетені і не заповнюйте їх! Найкращим вашим обґрунтуванням відмови буде - "я не хочу потім сидіти у в'язниці", - написав він.

Соболевський також нагадав, що це шоу жодних юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти не несе, але у тих, хто взяв участь у "референдумі", можуть бути потім юридичні проблеми.

Нагадаємо, за кілька днів до "голосування" російські державні агентства оприлюднили результати кількох досліджень, нібито проведених на окупованих територіях у телефонному режимі.

Цифри, що їх називають російські пропагандисти, виглядають як підготовка до оголошення "результатів", які збігатимуться з соціологічними вимірами: за приєднання до Росії нібито висловилося від 80 до 91% опитаних.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, щоб обговорити відповідь на оголошення мобілізації в Росії та "референдуми" на окупованих територіях. Учасники розглянули ймовірний характер бойових дій ЗС РФ найближчим часом та проаналізували забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

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