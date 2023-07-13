Не віддавати тіла загиблих є свідомим проявом цинізму РФ — психолог-криміналіст

Фахівець пояснив, чому Росія затягує процес передачі тіл.
Не віддавати тіла загиблих, як і знущатися з полонених — прояв грубого цинізму РФ.
Про це заявив психолог-криміналіст Юрій Ірхін в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Гість ефіру також зазначив, що в таких діях країни-агресора є військово-доктринне підґрунтя, мета якого — показати, що буває з тими, хто потрапляє в полон, для російських солдатів, щоб вони не здавалися ЗСУ.
Також, за версією роспропаганди, це має бути стримувальним чинником, щоб українські військові не йшли захищати свою країну, мовляв, потрапиш у полон - з тебе знущатимуться.
Нагадаємо, родини зниклих та полонених можуть передати листи своїм рідним: як це зробити, читайте у матеріали ТСН.ua.
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