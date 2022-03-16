Не віддавайте документи незнайомцям та не беріть у них у борг: як запобігти торгівлі людьми

Не віддавайте документи незнайомцям та не беріть у них у борг: як запобігти торгівлі людьми

ДСНС робить розсилку на телефони з відповідною інформацією.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій робить розсилку на телефони українцям про те, як запобігти торгівлі людьми.

Зокрема, людей просять не віддавати нікому оригінали своїх документів і покласти у різні місця їхні копії. Окрім того, не погоджуйтеся на роботу незрозумілого характеру. Також не варто брати у борг гроші в незнайомців.

За можливості підтримуйте зв'язок з рідними і обов'язково вивчіть телефони екстрених служб. Допомога в ЄС – 112.

Речниця ДСНС розповіла, чим можна допомогти людям під час непередбачуваних ситуацій

Читайте також: