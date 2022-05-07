"Не відкладайте кохання на потім": голова Полтавської обласної військової адміністрації одружився (фото)

Дмитро Лунін зазначив, що в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації одружився.

Дмитро Лунін зазначив, що в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям.

Про це він повідомив у Facebook.

"Життя продовжується... Ми сьогодні зі своєю коханою Олександрою стали однією з 2500 пар на Полтавщині, які одружилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Із власного досвіду можу сказати – не відкладайте кохання на потім. Навпаки, в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям. Одружуйтеся, народжуйте дітей, просто живіть – і тільки так ми здолаємо всі ті жахи, які принесла війна. Так ми залишаємося людьми. І так ми переможемо війну в собі",- зазначив він.

А ворога ми обов’язково здолаємо, додав Лунін. "Все буде Україна та любов", - написав очільник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, у Києві просто під обстрілами одружились поліцейський і журналістка.

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