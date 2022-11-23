Не відчиняти двері і дихати: поради експертів, як пережити відімкнення світла у зачиненому ліфті

ТСН зібрала поради експертів, як пережити відімкнення світла у ліфті, якщо ви в ньому застрягли.

Через віялові відімкнення електроенергії, спричинені масованими російськими атаками по нашій критичній інфраструктурі, кількість випадків застрягання в ліфтах зросла в рази. “Світло вимикається, двері вже закриті і ми стоїмо просто вдвох, ліфт не рухається в мене паніка”, - так Олена розповідає, як з маленьким Матвієм, якому немає і року, 10 жовтня застрягла у ліфті, коли спускалась у сховище.

“Страшно було не за себе, а за дитину. Натискаю на диспетчера виклик. Каже, що у нас 450 викликів, ніде немає світла, все. Дитина починає вередувати, хникати і я одразу взяла його за руку, це для нього найважливіше, почала пробувати відчиняти ліфт і вже як я його відкрила, я не знаю, тобто відкрила просто і все”, - пригадує вона.

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Та намагатись відкрити двері самотужки небезпечно. Опинившись у закритому темному ліфті - правило №1, кажуть психологи, взяти себе в руки і заспокоїтися. “Збільшується серцебиття, кровообіг організму і дихальний процес порушується. Діємо таким чином, щоб налагодити дихання - вдих коротший за видих, вдих ми робимо через ніс, видих через рот і намагаємося фокусуватися на самому процесі. Це можуть бути практики з розслаблення тіла, напруження- розслаблення, напруження-розслаблення”, - навчає психологиня, докторка психологічних наук Ірина Губеладзе

Також дієвим буде спробувати роздивитись, що є навколо, наприклад лампочка, кнопки, двері чи власна сумка і спробувати їх торкнутися, добре буде, якщо вони будуть різними на дотик – як от холодні двері чи м’який шарф. “Це потрібно, щоб ми повернули стан свого тіла у “тут і зараз”, бо у надмірній тривозі, коли відчувається панічна атака, то втрачається зв’язок з реальністю”, - пояснює спеціаліст.

Правило №2 - ніколи не відкривати двері самотужки. Опанувавши себе треба викликати ліфтову, або диспетчерську службу вашого району. Її контакти мають бути на дверях ліфту, або ж на дошці оголошень у під’їзді. Але краще заздалегідь внести їх до телефонної книжки. Якщо ж жоден з номерів не відповідає, варто зателефонувати рятувальникам на «101».

Якщо ж телефонного зв’язку немає, то треба стукати у двері і кликати на допомогу. І головне пам’ятати - в ліфті боятися ви можете лише через темряву. “Ліфт не впаде, але те, що ви можете йому пошкодити двері і будете в цей час вилазить і вас може затиснути тими дверями, чи може поїхати. Незрозуміло як відреагує ліфт на те, що ви його механічно пошкодите. Так, я розумію, це дискомфорт, але тут краще не робити зайвих рухів”, - зазначає в.о. керівника керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району Києва Петро Романюк.

Коли застрягнути в ліфті вже стало доволі буденним, мешканці будинків зорганізовуються і ставлять так звані «тривожні валізки», для тих сусідів, які опиняться в заручниках ліфту. “Вода, вологі серветки, сухі, заспокійливе, дитячі памперси, дитячий перекус, жіночий набір, свічка і просять, якщо щось використали, то поповнювати - це може статися з кожним”, - показують свій набір в одній із багатоповерхівок столиці.

У деяких будинках уже з’являються оголошення-прохання не користуватися ліфтом принаймні за 30-40 хвилин до відключень по графіках. Втім, навіть це не дає гарантії, що не буде екстреного вимкнення, тому комунальники наполегливо просять доки ситуація з електроенергією не стабілізується, все таки обирати замість ліфта сходи.

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