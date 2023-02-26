Не відмовиться від влади: Путін помре або від старості, або з кулями в спині — Daily Express

Думка про те, кремлівський диктатор піде у відставку сьогодні здається вже «неможливою».

Російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від влади до кінця життя. Тому, ймовірно, помре на посаді або від старості. Або ж - з кулями в спині.

Про це пише Daily Express.

Чутки щодо спекуляції здоров'я Путіна лише зростають. Цього тижня з’явилася чергова інформація про те, що здоров’я Путіна «погіршується» і що він страждає від ряду хвороб, включаючи рак. Утім, перевірити ці дані неможливо.

Тримаючись за владу, російський вбивця ще у 2021 року просунув у російську конституцію зміни, які дозволяють йому залишатися при владі ще два терміни — до 2036 року, коли йому буде вже 84.

Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов, який з 2014-го року живе в еміграції, зазначає, що здоров’я та сімейне життя Путіна завжди були таємницею.

«То навіщо йому робити це в кінці свого життя?» — додає опозиціонер.

Ідею про те, кремлівський глава піде у відставку на сьогодні здається вже «неможливою».

На думку Нейта Сіблі, російський фахівець з корупції, що Путін, швидше за все, помре на посаді «або від старості, або з кулями в спині», навіть попри свої величезні статки.

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«Ми можемо передбачити з більшою впевненістю те, що, на відміну від багатьох багатих росіян, Путін не планує мирно усамітнитися в особняку на Французькій Рив'єрі зі своїми коханками», — сказав експерт у коментарі виданню.

Хоча згідно з деклараціями Путіна він заробляє приблизно 140 тисяч доларів на рік і живе у квартирі площею 74 квадратних метри, вважається, що російський диктатор є одним із найбагатших людей у світі, володіючи активами на суму 170 мільярдів фунтів.

«Він уважно спостерігав за тим, як інші колишні радянські лідери намагалися вирватися із авторитарних режимів — і як вони зазнали невдачі. Те, які предмети розкоші можна купити, маючи величезні багатства, з роками стало для Путіна менш важливим, ніж те, хто і що ти можеш контролювати», — вважає Сіблі.

Та, зазначає він, довкола Путіна чимало тих, хто бажає йому іншої долі.

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«Інші з власними амбіціями, можливо, хотіли б бачити, як його позбавляють влади, як він гниє у камері або висить на ліхтарному стовпі. Яким би не було його майбутнє, все менш імовірно, що воно буде хепі-ендом», — каже він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін хвилюється, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

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