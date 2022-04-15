Не відповідати терором на терор: експерти пояснили, як правильно діяти, щоб кати України отримали своє покарання

Як продемонстрували нещодавні пожежі в Росії - помста - страва, яка подається все ж гарячою, але на холодну голову.

У московській області палала ватра з автівок, що належать співробітникам Центру спеціального призначення ФСБ. Схожі фаєр-шоу відбулися у ще кількох військових частинах Росії. Що лиш доводить, що уже наші спецслужби вміють і можуть передати полум’яний привіт ворогу на його ж території, Чи на окупованій, як це було з початком війни у 2014 році.

Про це йдеться в ТСН.

"Політична воля має бути на декілька речей. По-перше, справді, на те, щоб ми всіх знайшли і всіх знищили, де б вони не були”, - каже генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун.



Але чи означають такі слова генерала СБУ, що Україні потрібно створювати власний аналог “Моссаду”? “Те, шо цим треба буде займатися, покараннями злочинців - це закон історії”, - переконує історик, аналітик, дослідник історії спецслужб Роман Піняжко.

Міжнародна преса більше не підбирає слів, а констатує - Путін влаштував в Україні геноцид. Директор британської розвідки звітує, у збочені плани Кремля входили страти українців. Нелюдів, що носять "рускій" однострій, вже ідентифіковують. Як поосібно, так і цілилими зондеркомандами. “Нам треба все задокументувати. Треба розуміти, хто за цим стоїть. І, я би сказав, якщо ми не зможемо ідентифікувати, наприклад, хто конкретно здійснив злочин - ми знаємо підрозділ. І ми тоді визначаємо, що всі особи, які служили у тому підрозділі, вважаються злочинцями”, - пояснює генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун.

Як продемонстрували нещодавні пожежі в Росії - помста - страва, яка подається все ж гарячою, але на холодну голову. Бо покарання воєнних злочинців - штука дуже делікатна. Якщо ми самі не хочемо стати злочинцями. “Якщо ми хочемо, щоб ми відрізнялися від ворога, нам треба розуміти, як це діяти», - переконує Ягун.

“Практика переслідувань воєнних злочинців може вертатися в давню історію. Один з найкласичніших прикладів - після війни Наполеона в Іспанії” , - нагадує історик Роман Піняжко.

Тоді іспанці просто влаштували самосуд над генералами Наполеона. Щось подібне, але масштабне і на державному рівні, влаштувала Вірменія на початку ХХ століття. Без офіційного суду і слідства - в ході “операції Немезіс” - вірмени по всьому світу ліквідовували міністрів та чиновників тодішньої Туреччини, в помсту за геноцид мільйона земляків. Щоправда, цей урок вірмени засвоїли на половину, бо вже зараз сучасна Вірменія постачає винищувачі Росії, аби та продовжувала геноцид українців.

Власне, прикладів історія має безліч, як та чи інша країна карала воєнних злочинців. Та, здебільшого, це був терор у відповідь на терор. І хоч зараз росіяни воюють проти України як варвари - відповісти їм їхніми ж методами Україна не має права, стверджує генерал Ягун. Бо без слідства та суду... “Ми будемо виглядати як вірмени, які поза судовими діями, фактично терористичним актами, знищили тих чи інших людей на підставі власних міркувань. А от про Ізраїль, м’яко кажучи, так не говорять ”,- каже він.

Чому? Тут пояснює історик на прикладі однієї спецоперації. “Найвідоміша - це є викрадення і публічна страта Адольфа Єйхмана. Одного з ідеологів системи концентраційних таборів. Єйхмана було відслідковано, його зловили, вкололи наркотики, чимось загорнули і літаком з Буенос-Айреса доправили в 1960 році до Тель-Авіва. Був проведений суд, на один день в Ізраїлі була скасовано заборона на смертну кару. Його стратили. І пізніше знову смертну кару відновлено”, - розповідає дослідник історії спецслужб Роман Піняжко.

Із такого шпигунського сценарію - варто виокремити одну дуже важливу цитату ”був проведений суд.” І вже тут потрібно розуміти, воєнні злочини, як і злочини проти людяності - не мають кордонів та термінів давності. Нюрнберзький процес, де судили військово-політичне керівництво гітлерівської Німеччини. Міжнародні кримінальні трибунали Гааги та ООН - над садистами під час війни в Югославії та катами, що влаштували геноцид у Руанді. Усе це доводить - душогубів кара наздоганяє навіть через десятки років.



“Знаходять якогось дідугана, якому за 90 років, і тягнуть його в суд. Може, вже ніякого сенсу немає, але це - принципова позиція”, - каже Ягун.



Та без слідства і суду - це неможливо. Саме тому Україна вже фіксує кожен воєнний злочин росіян. Це роблять і силовики, і журналісти. Навіть фото та відео пересічних українців у майбутньому суді над російськими злочинцями можуть зіграти ключову роль. Слідчі і судді міжнародних трибуналів все це ретельно збирають до купи прямо зараз. Нелюдські злочини рашистів настільки очевидні, що найвпливовіші правники світу не добирають слів...

Блог Андрія Орляка: чи потрібен Україні аналог "Моссаду", щоб покарати російських воєнних злочинців?

Та щоб з-під землі діставати утікли російських катів - Україні необхідно створювати власний аналог “Моссаду”?“В нас цей підрозділ був, є і він залишається в системі наших спецслужб”, - додає генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун.

Та спершу, як цей підрозділ підняти по тривозі має бути наступний механізм - фіксація злочину росіян, суд в Україні, в Міжнародному трибуналі чи обидва одразу. Далі невідворотнє покарання катів.

Та потрібно розуміти, цей процес може тривати десятиліттями. Авжеж, від кари російські душогуби почнуть ховатися по всьому світу. Та до цього світ вже готується. Приміром, у США міркують над певними змінами до власного законодавства: “Щоб будь-який підозрюваний у воєнних злочинах, який знаходиться у Сполучених Штатах, міг бути притягнутий до відповідальності.”



Головне, наполягають фахівці, спершу - суд над злочинцями. А потім... натякають, якщо є запит суспільства і політична воля - історія вчить на власних прикладах, що робити далі.

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