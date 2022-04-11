Не відповідають міжнародним стандартам: понад 20 російських авіакомпаній потрапили до" чорного списку" ЄС

Євросоюз продовжує тиснути на Росію обмеженнями.

Єврокомісія включила 21 російську авіакомпанію до "чорного списку" з повітряної безпеки, "оскільки літаки, які перебувають в Росії, не відповідають міжнародним стандартам".

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Зокрема, до списку потрапили й найбільші авіакомпанії Росії – "Аерофлот", "Росія", "Побєда", Utair та S7. Тепер цим компаніям заборонені польоти в межах Євросоюзу.

“Це не лише порушує Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, але й створює безпосередню загрозу безпеці. Ми живемо в умовах невиправданої військової агресії Росії проти України. Але хочемо чітко пояснити, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії, воно було ухвалено виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки”, - йдеться у заяві ЄС.

Тим часом країни Європейського Союзу розглядають шостий пакет санкцій проти РФ, який включає обмеження щодо енергетичного сектора. Про це повідомили міністри МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс та Данії Йєппе Кофод у Люксембурзі, пише CNN.

"Я радий, що Єврокомісія дала ясно зрозуміти, що ми починаємо роботу над шостим пакетом з «нафтовою опцією». Сподіваюся, цього разу спрацює", – заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, 8 квітня ЄС затвердив п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, закриття портів для російських кораблів, санкції проти банків та фізосіб.

У разі повного ембарго на російські енергоносії РФ втратить понад $130 млрд доходів на рік. Заборона на імпорт вугілля матиме найменший вплив серед всіх енергоносіїв. Ціна питання – $3,5 млрд на рік. Це менше, ніж оціночна вартість техніки, яку РФ втратила тільки за перші два тижні боїв з українською армією.

7 квітня Європейський парламент закликав Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ за її війну проти України. Серед заходів — повне ембарго на енергоносії з РФ.

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