"Не відповідають нашим інтересам": Орбан заявив, що не підтримає нові санкції ЄС проти Росії в нинішньому варіанті

"Не відповідають нашим інтересам": Орбан заявив, що не підтримає нові санкції ЄС проти Росії в нинішньому варіанті

Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти з РФ в його нинішньому варіанті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для його країни новий пакет санкцій Європейського Союзу, який включає ембарго на імпорт нафти, рівносильний "атомній бомбі". І підтримувати пакет санкцій проти російської нафти та газу Будапешт не буде.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, поточна пропозиція Європейської комісії щодо заборони імпорту російської нафти буде рівнозначно "атомній бомбі", скинутій на угорську економіку, додавши, що Угорщина готова вести переговори, якщо побачить нову пропозицію, яка б відповідала інтересам його країни.

Орбан сказав, що Угорщині знадобиться 5 років і потрібні величезні інвестиції у їхні нафтопереробні заводи і трубопроводи, щоб мати можливість трансформувати свою нинішню систему, яка приблизно на 65% покладається на російську нафту.

"Ми точно знаємо, що нам потрібно, перш за все, нам потрібно 5 років, щоб завершити весь цей процес... 1-1,5 року ні на що не вистачить", – сказав Орбан.

Крім того, голова угорського уряду поставив під сумнів, чи розумно інвестувати в таких масштабах, щоб отримати результат через 4-5 років, поки в Україні триває війна. Він сказав, що Угорщина чекає на нову пропозицію від Єврокомісії.

"Я не хочу протистояти ЄС, а хочу співпрацювати....але це можливо лише в тому випадку, якщо вони врахують наші інтереси", - висловився він.

Також Орбан заявив, що Угорщина не підтримає внесення до чорного списку московського патріарха Кирила, який продовжує виправдовувати війну, яку розв'язала Російська Федерація в Україні. За словами Орбана, це "питання релігійної свободи".

Нагадаємо, у Франції заявили, що країни ЄС до кінця тижня досягнуть консенсусу щодо ембарго на російську нафту.

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