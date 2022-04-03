“Не відпускають без бою”: ЗСУ повертають контроль у Київській та Чернігівській областях

“Не відпускають без бою”: ЗСУ повертають контроль у Київській та Чернігівській областях

Все більше українських прапорів з'являється в районах, які були тимчасово окуповані ворогом.

Президент України Володимир Зеленський розповів про звільнення від російських загарбників території Київської та Чернігівської областей та про посилення оборони на східному напрямку та на Донбасі.

Про це глава держави говорив у зверненні проти ночі 3 квітня.

За словами президента, дедалі більше українських національних прапорів з’являється у районах Київщини та Чернігівщини, які були тимчасово окуповані.

“Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдають вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості”, - наголосив Зеленський.

Водночас українські воїни посилюють оборонні позиції на сході, де існує ймовірність посилення тиску з боку ворога, який ще має достатньо резервів для наступу.

“У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту”, - зауважив президент.

Зеленський також відзначив героїчних оборонців Маріуполя, які стримують значну частину ворожих сил.

“Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості”, - наголосив глава держави.

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів усю Київську область. Зокрема, звільнено Ірпінь, Бучу та Гостомель.

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