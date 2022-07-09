Не виходять із підвалів, шукають шляхи втечі: окупанти Мелітополя бояться партизанів та ЗСУ

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі намагаються не вступати в бій та шукають шляхів для втечі. Вони бояться партизанів та ЗСУ, тож не з’являються на публіці та навіть у соцмережах.
Окупанти повністю демотивовані, особливо після того, як українські військові знищили їхню військову базу в місті.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 9 липня.
Ведуча телемарафону повідомила, що 9 липня в Мелітополі пролунав потужний вибух. А за 5 хвилин до цього партизани звернулися до місцевих фразою: "Мелітополь, готуйся!".
Федоров прокоментував це, сказавши, що окупанти дуже бояться.
"Звичайно, рашисти бояться. Вони повністю демотивовані, особливо після того, як була знищена їхня військова база. І, звичайно, сьогодні вони шукають для себе шляхи, щоб не вступати в бій, щоб не наступати, щоб шукати для себе шляхи для втечі з міста Мелітополь", – сказав міський голова.
Він додав, що така ж поведінка спостерігається на сьогодні і в місцевих колаборантів. Вони не виходять зі своїх будинків та підвалів.
"Наприклад, після недільних подій, після знищення військової бази, колаборанти у понеділок та вівторок не вийшли на роботу. Як приклад – основні гауляйтери навіть не з'являються на публіці та вже у фейсбуці. Тож вони дійсно ховаються, вони не виходять зі своїх будинків, підвалів, тому що вони бояться. Але бояться не лише місцевих жителів, як це було раніше, а бояться, що їх ще й здалеку дістануть – як наші сили супротиву, так і наші Збройні сили", – пояснив Федоров.
Нагадаємо, мер Мелітополя також повідомив, що після знищення військової бази російських окупантів морги міста переповнені їхніми тілами. Трупи лежать навіть у коридорах та на сходах.
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