Не виходять із підвалів, шукають шляхи втечі: окупанти Мелітополя бояться партизанів та ЗСУ

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі намагаються не вступати в бій та шукають шляхів для втечі. Вони бояться партизанів та ЗСУ, тож не з’являються на публіці та навіть у соцмережах.

Окупанти повністю демотивовані, особливо після того, як українські військові знищили їхню військову базу в місті.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 9 липня.

Ведуча телемарафону повідомила, що 9 липня в Мелітополі пролунав потужний вибух. А за 5 хвилин до цього партизани звернулися до місцевих фразою: "Мелітополь, готуйся!".

Федоров прокоментував це, сказавши, що окупанти дуже бояться.

Також читайте Росіяни збираються використати мелітопольців як живий щит: залишатись у місті дуже небезпечно

"Звичайно, рашисти бояться. Вони повністю демотивовані, особливо після того, як була знищена їхня військова база. І, звичайно, сьогодні вони шукають для себе шляхи, щоб не вступати в бій, щоб не наступати, щоб шукати для себе шляхи для втечі з міста Мелітополь", – сказав міський голова.

Він додав, що така ж поведінка спостерігається на сьогодні і в місцевих колаборантів. Вони не виходять зі своїх будинків та підвалів.

"Наприклад, після недільних подій, після знищення військової бази, колаборанти у понеділок та вівторок не вийшли на роботу. Як приклад – основні гауляйтери навіть не з'являються на публіці та вже у фейсбуці. Тож вони дійсно ховаються, вони не виходять зі своїх будинків, підвалів, тому що вони бояться. Але бояться не лише місцевих жителів, як це було раніше, а бояться, що їх ще й здалеку дістануть – як наші сили супротиву, так і наші Збройні сили", – пояснив Федоров.

Нагадаємо, мер Мелітополя також повідомив, що після знищення військової бази російських окупантів морги міста переповнені їхніми тілами. Трупи лежать навіть у коридорах та на сходах.

Там обстріли цілодобово: військовослужбовиця Джейн пішла на фронт разом з чоловіком

Читайте також: