Наєв не виключає загострення ситуації на кордоні із Білоруссю

Наєв наголосив, що на сьогодні ознак формування ударних угруповань в смузі "Північ" немає.

Через стратегічні провали Росії у ЗСУ не виключають провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Враховуючи, що росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається", - сказав він.

Наєв наголосив, що на сьогодні ознак формування ударних угруповань в смузі "Північ" немає. За його словами, наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання "Запад" готовий переважно до ведення стримувальних та оборонних дій на власній території.

"Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", - зазначив він, наголосивши, що обстановка на кордоні з Білоруссю повністю контролюється Україною.

"Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку", - розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС.

Щодо навчань ОДКБ на території Білорусі, які заплановані у вересні, на думку Наєва, вони можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

Нагадаємо, нещодавно до Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану.

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