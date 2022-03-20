Не виключається, що ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь: яка ситуація на Київщині

Не виключається, що ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь: яка ситуація на Київщині

Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Так, згідно з цими повідомленнями ситуація на Київщині складна, але контрольована.

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним завданням російських окупантів залишається захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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