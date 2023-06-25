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"Не виключена участь Лукашенка": Данілов зробив заяву щодо переговорів України з РФ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Не виключена участь Лукашенка": Данілов зробив заяву щодо переговорів України з РФ

Лукашенко може взяти участь у перемовинах між Україною та Росії

У РНБО вважають, що «бунт» Пригожина - це перший етап демонтажу путінської системи.

Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, проте наразі залишається в тіні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Фейсбуці.

За його словами, у переговорному процесі не виключена участь президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Крім того, Данілов каже, що у Росії сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування.

Раніше секретар РНБО заявив, що через вчорашню спробу заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина руйнація Росії невідворотна.

Також він висловив припущення, що до невдалого путчу засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний кум Путіна, колишній народний депутат України Віктор Медведчук. Саме на заправках, які належать зраднику України, безкоштовно заправляли техніку бійці "Вагнера".

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Дата публікації
Перегляди
3354
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