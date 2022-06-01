Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не виключені спроби висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю - оперативне командування "Південь"

Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не виключені спроби висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю - оперативне командування "Південь"

Ознак підготовки десантної операції немає.

Але не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративний обстріл прибережних районів.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook. 

  • Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр».
  • Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини.
  • Штормом знов  зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.

"Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично, перевіряйте її достовірність через офіційні джерела. Будьмо міцними і ми обов’язково переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що половина Сєвєродонецька зайнята окупантами.

Читайте також:

"Стара" Європа отримує другого Гітлера: аналіз 100 днів війни з Олегом Ждановим

"Стара" Європа отримує другого Гітлера: аналіз 100 днів війни з Олегом Ждановим

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація