Не виключені спроби висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю - оперативне командування "Південь"

Ознак підготовки десантної операції немає.
Але не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративний обстріл прибережних районів.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у Facebook.
- Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр».
- Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини.
- Штормом знов зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.
"Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично, перевіряйте її достовірність через офіційні джерела. Будьмо міцними і ми обов’язково переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що половина Сєвєродонецька зайнята окупантами.
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