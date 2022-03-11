Не виключено, що значна частина білоруських військ перейде на бік України у війні з Росією, – Арестович

Однак, на думку Арестовича, малоймовірним є те, що білоруські війська візьмуть участь у війні.
Якщо білоруські військові все ж наважаться взяти участь у війні Росії проти України, то половина з них перейде на сторону ЗСУ, а для самої Білорусі настане час серйозних санкції.
Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у прямому ефірі спільного національного телемарафону UA.
Арестович вважає, що попри провокацію Росії, високоймовірним є те, що самі війська Білорусі відмовляться від активних бойових дій.
"Серед білоруських військових є принципова позиція не брати участь в бойових діях проти України. Навіть якщо Лукашенко буде їх штовхати, я думаю, що вони зроблять усе, щоб уникнути цього сценарію", – зазначив Арестович.
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