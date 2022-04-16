"Не виправдали очікувань" у війні з Україною: окупанти репресують свої командирів

"Не виправдали очікувань" у війні з Україною: окупанти репресують свої командирів

Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

Продовжуються репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

З’ясувалось, що згідно доповідей командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.

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Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами, ймовірно співробітниками ФСБ. Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

Це не єдиний випадок "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до "чорного списку". Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ у невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

Нагадаємо, російські загарбники влаштували пилову бурю, аби ускладнити оборону ЗСУ, однак самі не помітили українські протитанкові пастки.

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