"Не виправдав сподівань Кремля": Наєв пояснив, чи змінить перебіг війни заміна Суровікіна на Герасімова

Російське командування постійно намагається вдосконалювати систему управління об’єднаного угруповання військ Збройних сил РФ, зокрема, практику нових кадрових перепризначень, на фоні загрози невиконання стратегічних завдань у військовій операції.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, чи змінить перебіг війни заміна Суровікіна на Герасімова.

"Генерала Сергія Суровікіна, який не виправдав сподівань очільника Кремля, було "понижено" на посаді до заступника командувача операції. А від 11 січня цього року новим командувачем так званої "СВО" призначено штатного начальника Генштабу Збройних сил РФ генерала армії Валерія Герасимова. За наявними даними, він особисто отримав наказ Путіна про взяття під контроль усієї території Донецької та Луганської областей України. Як ми знаємо, саме Суровікін є головним "автором" концепції знищення енергетичної системи України. Під час його каденції було використано значну кількість російських високоточних засобів ураження. Це приблизно 700 крилатих ракет та 500 ударних БпЛА. Здебільшого активно застосовувалися крилаті ракети морського та повітряного базування по інфраструктурних об’єктах, що призвело до їх перевитрати та скорочення стратегічних запасів. При цьому наземна фаза не дала очікуваних результатів", - пояснив Наєв.

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Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв також зауважив, що за часів Сергія Суровікіна значно посилювалися роль та статус військових формувань Пригожина та Кадирова, які отримували усі наявні матеріально-технічні ресурси. На цьому тлі виник неофіційний конфлікт між ПВК і керівництвом Міноборони та Генштабу РФ, які фактично втрачали власний авторитет серед регулярних військ та керованість найманцями.

"Призначення Герасимова є опосередкованою ознакою того, у Росії відсутні воєначальники, які здатні планувати операції стратегічного рівня. Герасимов є "автором" усіх впроваджень концептуальних засад застосування збройних сил РФ протягом останніх десятиріч", - резюмував він.

Путін змінив керівництво окупаційної армії в Україні

На початку січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу, призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінив генерала Сергія Суровікіна.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не впливає на перебіг війни в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Військовий експерт, член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець вважає, що перестановки в командуванні ЗС РФ свідчать багато про що — Росія найімовірніше готується до нового витка агресії проти України.

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