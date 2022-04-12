Не вірив, що вижив: військовий кілька днів з кулею в серці йшов до своїх, а тепер успішно прооперований

Володі завтра виповнюється 21.
Кулю з серця військового Володимира Гордієнка дістали лікарі столичної лікарні "Феофанія". Набій 5, 45 прошив машину , а його сталевий сердечник пробив грудну клітину бійця і долетів до серця. Коли починали над ризиковану операцію лікарі мали одразу кілька планів порятунку. Цивільні хірурги робили це вперше в житті.
Про це йдеться в ТСН.
Володимиру лише 20, але з початком повномасштабного вторгнення він пішов на війну добровольцем. На Київщині з двома побратимами заїхали в село, де стояли росіяни, потрапили у полон. Через 9 годин допитів їм сказали сісти в авто, на якому бійці приїхали, наказали рушити і відкрили вогонь автоматними чергами. «Один загинув, один врятувався і я врятувався теж, в машині залишився мій брат, 26 років йому було», - розповідає Володимир.
Володя каже, що встиг відповзти від авто. Через мить його разом з тілом двоюрідного брата розстріляли з гранатомета, а він не одразу зрозумів, що поранений. «Те що пневмоторакс вже зрозумів після марш кидка до лісу, я зупинився і почав харкати кров'ю», - розповідає він.
Це трапилося 3 березня, ще дві доби він рухався лісом у напрямку Житомирщини. «5 числа я вийшов в село Житомирській області, в Нову Гуту, звідти місцеві мене евакуювали до малинської лікарні», - додає боєць.
Звідти до Житомирської обласної, а потім до лікарні "Феофанія". Лише тут Володі зробили КТ і не повірили, що це таке можливо. Куля 5.45 прошила машину, а її сталевий сердечник поцілив в тіло Володі. «Увійшов зі сторони спини зліва від хребта, зламав 12 ребро викликав забій селезінки між діафрагмою і серцем, зайшов прямо в серце», - констатують лікарі.
Сердечник від кулі застряг в м'язі задньої стінки серця, але воно продовжувало скорочуватися. «Він міг в будь-який момент провалитися в серце, викликав крововилив довкола серця і це б спричинило зупинку серця», - пояснює кардіолог.
«Ми цивільні лікарі не зустрічаємося з поранення , ми мали точну діагностику, але яка буде операція - це рішення приймали тільки під час операції і поки не дістали кулю, всі були напружені», - розказують лікарі.
Та операція минає без ускладнень. На операційному столі опісля маніпуляцій серце Володимира рухається, качає кров. Ділянку, куди пройшла куля стабілізували. На серці, що пульсує - хірурги роблять ювелірні надрізи. «У пацієнта залишилось півтора міліметра до порожнини серця», - розповідають лікарі.
Операція пройшла настільки вдало, що вже на наступний Володя встав на ноги. «Я кілька днів не вірив, що живий», - каже хлопчина.
Володі завтра виповнюється 21. На день народження він хоче лише єдиний подарунок, щоб його ще один двоюрідний брат, що захищає Маріуполь вийшов на зв'язок, сказав що живий - останній раз говорив з ним 5 квітня. У Володі війна вже забрала одного брата. Але він точно знає, що наші помстилися росіянам. Ті хто, брали їх в полон згоріли під Києвом разом з технікою.
На 4 день операції Володя пакує наплічник. Робить фото зі всіма своїми рятівниками. Вони кажуть, що на згадку у Володимира, ще залишиться рубець на серці. Але після того, як усе заживе, воно працюватиме, як нове.
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