"Не вірте брехні окупаційної влади": головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів ОРДЛО

Жителів ОРДЛО хочуть використати для ескалації ситуації в Україні.

Україна не планує ніякого наступу на свої окуповані території. Інформацію, яку поширюють окупанти це - брехня, метою якої є загострення ситуації.

Про це й своєму зверненні сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Залужний звернувся до українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях та закликав їх не вірити бойовикам, яких підтримує Росія.

"Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних Сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю - військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій - політико-дипломатичний", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що наступальна операція на Донбасі призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.

"Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю. Навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, ми відповідаємо тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців. Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції", - сказав Залужний.

Військовий наголосив, що жителів окупованих територій використовують для ескалації ситуації.

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці, взагалі не відповідає дійсності. Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні Сили України", - сказав Валерій Залужний.

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