"Не вірте заявам колективного суб'єкта": Подоляк розніс висловлювання Путіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що варто правильно інтерпретувати останні заяви російських офіційних осіб, зокрема президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це він написав у соцмережі Х (Тwitter).

"Ми активно перебудовуємо країну у військовий табір; повністю знищуємо права людини та конкуренцію на нашій території; масово інвестуємо у військове виробництво; проводимо постійні мобілізації. Ми хочемо, щоб ви припинили допомагати Україні, щоб нам було легше цю країну знищити, вбити якомога більше громадян цієї країни, проводити широкомасштабні тренування в бойових умовах наших сил вторгнення. Ми хочемо і обов'язково будемо нападати на інші країни, в тому числі країни НАТО, поки не отримаємо право домінувати в світовій політиці і поки ви нас не боїтеся. Інакше навіщо б нам проводити тотальну мілітаризацію Росії", - написав Подоляк.

Радник керівника ОП закликав правильно роз'яснювати справжні наміри Росії. Зокрема, не піддаватися помилковій ілюзії, що Росія після нападу на Україну добровільно повернеться до свого довоєнного, фіктивного мирного стану з хорошими сумами корупційних грошей для своїх бізнес-партнерів.

"Не вірте заявам колективного суб'єкта "Путін" про небажання вести війну з НАТО. Росія щиро хоче зламати традиційний світовий порядок, знищити угоди та міжнародне право та домінувати у світовій політиці за допомогою грубої сили. Звідси простий висновок: тільки через поразку Росії можна повернутися до передбачуваності міжнародної політики...", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Путін пригрозив Фінляндії відправити війська на кордон через її вступ до НАТО.

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