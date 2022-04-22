"Не вірю в жоден мирний договір з РФ": Данілов попередив, що у світі через 10-15-20 років буде велика війна

"Не вірю в жоден мирний договір з РФ": Данілов попередив, що у світі через 10-15-20 років буде велика війна

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не вірить в жодний мирний договір із Росією.

За його словами, навіть якщо документ буде підписано, війна, яку веде проти України Росія, може повернутися в будь-який момент.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України повідомив в інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Я не вірю в жоден мирний договір з Російською Федерацією. У нас за часи нашої історії їх було вже дуже і дуже багато. І вони їх постійно порушували", - сказав Данілов.

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Також секретар РНБО пояснив, що для нього означає перемога у війні, зазначивши, що це шанс побудувати країну на правді: "Я вважаю, що Господь дає нам зараз шанс і нам цей шанс треба не втратити. Тому що він уже неодноразово нам його надавав – в 91-му, в 2004-му, в 2014-му році. Але ми якось до цих шансів відносилися дуже невідповідально... Ти усвідомлюєш, чому до нас таке ставлення з боку росіян? Що ми їм поганого зробили, де ми їх, скажімо так, образили, чому вони до нас так ставляться? Тільки тому, що вважають, що ми маємо бути у них десь там під їх чоботом? Це нам не підходить".

Крім того, він висловив думку, що через 10-15-20 років у світі буде велика війна.

"Те, що через 10-15-20 років буде велика війна у світі, я в цьому більш ніж упевнений. Вона обов'язково буде. Наші здобутки в оборонній сфері, те, що ми показали, що ми можемо виробляти, і наш потенціал, і наш розум, розум наших конструкторів, дуже важливий. У світі небагато таких країн, які мають подібні спроможності. Інша справа, що ми маємо все це систематизувати і побудувати на такому міцному фундаменті, щоб воно все працювало максимально скоординовано на користь держави", - висловився Данілов.

Нагадаємо, топпосадовці США спрогнозували розвиток війни в Україні.

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