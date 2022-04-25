"Не вистачає базових продуктів, немає елементарної безпеки" - Зеленський про життя в тимчасово окупованих росіянами районах

"Не вистачає базових продуктів, немає елементарної безпеки" - Зеленський про життя в тимчасово окупованих росіянами районах

Збройні Сили України, попри цинічні атаки окупантів, стримують атаки російських військ на ключових напрямках.

Водночас, у тимчасово окупованих росіянами районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або залишається дуже мало часу до неї.

Про це заявив у відеозверненні Володимир Зеленський 25 квітня.

"Збройні Сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках. В Харківській області – на Ізюмському напрямку, на Донбасі – особливо біля Попасної, в Маріуполі, де продовжується опір захисників міста, у південних районах, де окупанти намагаються перейти у наступ", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що вранці знову на всій території країни були повітряні тривоги. А у Вінницькій, Рівненській, Львівській, Одеській областях – ракетна загроза.

"Росія не полишає спроб зламати наш опір, щоб... Досягти чого? В окупованих районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або залишається дуже мало часу до неї. Не вистачає базових продуктів, не вистачає ліків. У людей немає засобів для нормального існування, немає елементарної безпеки. Немає всього того, що було до 24 лютого. Що було в Донецьку й Луганську до 2014 року. Всього того, що ми обов'язково повернемо після звільнення нашої землі", - наголосив президент України.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою.

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