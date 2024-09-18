"Не вистачає боєприпасів і піхоти": в ЗСУ розповіли, чи зможуть втримати Покровськ

Українські бійців кажуть – якби отримали "зелене світло" на удари углиб Росії раніше, то військова ситуація була б іншою, і не було б наступу на Покровськ.

Росіяни масово стягують свої війська до Покровська – бази матеріально-технічного забезпечення українських сил та важливого транспортного вузла. Бійці Сил оборони України кажуть, що у ворога більше живої сили, тоді як їм не вистачає боєприпасів і піхоти.

Про це йдеться у репортажі The Guardian.

Ситуація в районі Покровська

Журналісти видання побували у районі Покровська на Донеччині і бачили, як над головами російських військових зграями кружляють українські дрони, зокрема й ударні.

Журналісти на власні очі бачили, як один із дронів-камікадзе атакував окупантів на кладовищі у зруйнованому селі Михайлівка. Один загарбник вижив, але був поранений у ліву ногу. Він намагався надати собі першу медичну допомогу, але його шанси на життя були мінімальними.

"Він точно помре. Ворог не турбується про евакуацію поранених", – сказав український майор Олександр Фанагей.

У статті йдеться, що наприкінці серпня росіяни захопили шахту неподалік від Михайлівки. Ворожі мініпросування було частиною широкомасштабного наступу, який почався із захоплення Авдіївки. Мета наступу – розширити вузький виступ углиб української території та захопити Покровськ.

Зазначається, що Покровськ є базою матеріально-технічного забезпечення та основним транспортним вузлом українських військ. Через місто проходять важливі автомобільні та залізничні магістралі. Відсутність контролю над ним ускладнить для Києва транспортування військ, продовольства і боєприпасів на інші ділянки довгого фронту, такі як Торецьк і Курахове. Доля Покровська тісно пов'язана з ситуацією в Донецькій області загалом.

Ворог вже на підступах до Покровська і тисне з двох боків

Російські війська перебувають вже на підступах до Покровська. Минулого тижня їхні літаки знищили мости у місті та навколо нього, підготувавши основу для майбутньої фронтальної атаки. Українські бійці будують альтернативний ґрунтовий маршрут у напрямку Мирнограда.

Окупанти тиснуть з двох боків. Минулого тижня вони, здавалося б, без особливого бою, захопили місто Новогродівка з населенням 18 тис. осіб. Загарбники також просуваються з південного сходу та з боку Українська. За клаптиком лісу та залізничною колією від Михайлівки розташоване підконтрольне Україні місто Селидове.

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Кремлівський наступ приносить великі людські втрати. Командир артилерії 15-ї бригади Нацгвардії Фанагей детально показав фронт журналістам, наблизивши зображення з дрона, де було видно шістьох загиблих росіян. Один із них, роздутий і без голови, лежав неподалік.

"Це село для них – цвинтар", – сказав майор.

У протитанковому рові було ще з десяток тіл російських бійців. Навколо них лежали кулемет, каски, провіант.

ЗСУ сповільнили просування ворога

"За останні два тижні імпульс Росії майже зупинився. Ми сповільнили їхнє просування. Вони рухаються вперед, але з меншим потенціалом", – сказав Фанагей.

Його слова підтверджують заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що ворожий наступ на Покровськ ослаб завдяки курській операції, куди росіяни змушені були перекидати сили.

Фанагей зазначив, що РФ стягнула лише "трохи військ" із району Покровська, додавши, що "у них величезний набір сил".

Повідомляється, що окупанти змінили тактику. На сьогодні вони рідко застосовують бронетехніку на полі бою, насиченому дронами. Натомість ворог невеликими групами в кількості від 10 до 15 бійців прокрадається вперед пішки вдень і вночі, використовуючи різні шляхи. Якщо росіян не помітити, вони намагаються проникнути на українські лінії, зустрівшись великою групою.

"З росіянами справа в кількості, а не в якості. Ми бачимо стільки "м’ясних атак", – сказав український майор.

Два тижні тому загарбники відправили до Михайлівки механізовану колону у складі танка Т-72 і двох БМП. Сили оборони України відкрили вогонь. Екіпаж танка вистрибнув і сховався в чагарниках. Їх добив дрон, і українці затрофеїли танк.

"Давно ми не отримували від ворога справну озброєну техніку", – сказав заступник майора Станіслав.

ЗСУ бракує боєприпасів і піхоти – чи втримають Покровськ?

За словами Станіслава, Росія здатна наступати, тому що її армія набагато більша.

"У нас не вистачає боєприпасів. За кожен наш снаряд вони вистрілюють сім. Або більше. Нам не вистачає піхоти. Ситуація трохи краща, ніж пів року тому (коли Конгрес США заблокував постачання зброї – ред.). Але в такому темпі боротьби цього недостатньо. Росія – велика країна. У неї є гроші і ресурси, вона фінансує свою армію нафтою і газом", – розповів заступник майора.

Автори статті вказують, що битва за Покровськ, швидше за все, стане кульмінацією військової кампанії РФ цього року. На думку Станіслава, ворогу буде нелегко захопити Покровськ: "Ми можемо втримати його".

Якщо росіяни захоплять місто, то опиняться за декілька хвилин їзди від адмінкордонів Донецької області та дороги на Дніпро. З Покровська окупанти могли б перерізати ланцюг українських гарнізонних міст на північ: Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.

Якщо США і партнери дозволити б Україні удари углиб російської території, вона могла б уразити сховища озброєння та аеродроми, які ворог застосовує для свого наступу на схід держави.

"Це ускладнить матеріально-технічне забезпечення противника. Їм доведеться все перенести на 250-300 км від лінії фронту. Якби ми отримали зелене світло раніше, наша військова ситуація була б іншою. Не було б наступу на Покровськ", – заявив пресофіцер 15-ї бригади Віталій Міловідов.

Фанагей сказав, що оптимістично налаштований щодо перемоги у війні, попри розміри свого ворога.

"У нас три роки війни. Якщо ми отримаємо достатньо зброї, перемога абсолютно можлива", – сказав майор, зазначивши, що президент РФ Володимир Путін бреше щодо ядерної війни.

Нагадаємо, у свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що армія РФ просунулася поблизу Торецька і Покровська.

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