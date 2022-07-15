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"Не вистачає "гарматного м'яса": у Росії примушують регіони створювати "добробати"

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"Не вистачає "гарматного м'яса": у Росії примушують регіони створювати "добробати"

Фото: Associated Press

Країна-агресорка Росія продовжує проводити приховану мобілізацію для війни в Україні. 

Аби зібрати більше живої сили, росіяни не гребують жодними методами. Зокрема, для цього створюються так звані "добровольчі батальйони".

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.

Крім того, Міноборони збільшує зарплати бійців контрактної служби, аби вони погодилися відправитися на війну до України. Також держава-терористка залучає до війська в’язнів, засуджених за кримінальними статями.

"Російському міністерству у справах вбивств не вистачає "гарматного м'яса". У Росії запущено маховик таємної мобілізації. Фінансову підтримку контрактників збільшено до 4000 доларів. Створюються так звані "добровольчі батальйони".

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що у Кремль наказали російським регіонам формувати "добровольчі батальйони". Ймовірно, у Росії вирішили формувати їх участі у російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової чи повної мобілізації в країні-агресорці. 

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