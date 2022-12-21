Не вистачає "кадрів": окупанти завозять на ТОТ чиновників з Новосибірська

Російські загарбники не можуть знайти необхідну кількість колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

Російські окупанти завозять чиновників з Сибіру для формування окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях, оскільки не можуть знайти необхідну кількість колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій.

Так, для створення окупаційної влади в селищі Біловодськ (Луганська область) росіяни привезли 15 чиновників з Новосибірська. Тепер ці люди мають імітувати "народну владу" й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті.

У Центрі нацспротиву також нагадали, що раніше загарбники примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців Біловодська.

"Всіх їх підозрюють у "підтримці ЗСУ". Ось це і є показовим моментом політики ворога на ТОТ, коли місцеве населення депортується, а на керівні посади привозять росіян. Центр національного спротиву закликає місцеве населення покинути ТОТ до моменту звільнення регіону ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Центра нацспротиву, колаборанти втікають із лівобережжя Херсонської області. Так, Росія вивезла всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки.

У Херсоні затримали трьох місцевих мешканців, які збирали голоси за проведення псевдореферендуму.

Кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов розповів, що в Криму у окупантів паніка, вони втікають з півострова та мінують пляжі.

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