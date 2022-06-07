Не вистачає колаборантів і "псів режиму": військовий експерт певен, що РФ не втримає окуповані території

Не вистачає колаборантів і "псів режиму": військовий експерт певен, що РФ не втримає окуповані території

Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун запевняє, що у Росії немає ні ресурсів, ні людей, щоб утримувати недавно захоплені території.

На нещодавно захоплених територіях Росія зіткнулася з неочікуваною проблемою: окупантам не вистачає колабораціоністів, щоб утримувати ці землі.

Про це розповів генерал-майор СБУ в запасі, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, інформує "НВ".

За його словами, комунальники, вчителі, медики і фермери масово відмовляються співпрацювати з окупантами.

"Найцікавіше , що колаборанти знайшлися в поліції, я не кажу, що масово, але вони там знайшлися, а на рівні комунальних послуг, вчителів, медичних працівників і навіть фермерів, які просто відмовляються сіяти, бо бачать, що відбувається", — зазначив Ягун.

Генерал-майор СБУ вважає, що росіяни не будуть вкладати гроші в окуповані території, тому "наші люди опинилися просто у пастці". Також Ягун запевняє, що окупанти не зможуть втримати захоплені території навіть силою.

"Вони можуть тримати фронт, вони можуть наступати, але забезпечити життя цих людей без будь-яких гуманітарних катастроф просто не можуть. І вони не мають живих ресурсів для того, щоб везти туди і забезпечувати постійний порядок на цих територіях. Навіть якщо вони думали, що використовуватимуть колабораціоністів із Донецької та Луганської областей, на всіх не вистачить", — переконаний ексзаступник голови СБУ.

Ягун наголошує, що 40-мільйонну країну тероретично можна окупувати, але утримувати "просто фізично нереально".

"Вони думали, що, пройшовши колонами, поставивши блокпости по основних трасах, а за ними позаду йшли фактично неозброєні штатною зброєю, зате з кийками, зі щитами і шоломами, росгвардійці, які повинні забезпечити якийсь умовний порядок у тих чи інших містах, так і росгвардійців вже немає, бо їх просто спалили разом із їхніми щитами", — нагадав генерал.

Він звернув увагу, що путінський режим відпрвавляє на окуповані території силовиків з РФ, тоді як у самій Росії "з кожним днем напруга не суспільна, а соціальна починає зростати".

"І там теж треба тримати цих "псів режиму". А їх не так багато для того, щоб всю Росію контролювати. І це все в якусь мить просто має десь прорватися", — підсумував Віктор Ягун.

Раніше генерал-майор Ягун розповів, як виявити колаборантів серед влади і куди звертатись.

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