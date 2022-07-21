"Не вистачає рефрижераторів": в Харківській ОВА прокоментували переповнення моргів вбитими окупантами в Куп'янську

В окупованому Куп'янську не вистачає моргів для тіл вбитих окупантів.

Ворог не рахує живу силу, натомість російське командування засмучується кожній одиниці знищеної техніки.

Про це в ефірі телемарафона розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами російські окупанти зазнають великих втрат на Ізюмському напрямку, а тіла звозять в Куп'янськ, морги якого не вміщують тіла усіх вбитих росіян.

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"Оскільки через Куп'янськ вони спрямовують свою техніку, у них логістика йде на Ізюмський напрямок і далі на територію Донецької області, і там справді ведуться активні бойові дії, наші Збройні сили постійно завдають у цьому напрямі ворогові великих втрат. Ворог фактично не рахує свою живу силу, рахує лише броньовану техніку. Ми це спостерігаємо з військової тактики дій. Ну, а те, що не вистачає справді моргів, не вистачає рефрижераторів – це їхні проблеми”, – розповів Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

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