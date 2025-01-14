"Не вивчимо урок — отримаємо ще більшу війну": Берлінська про те, коли зупиниться Путін

Українцям необхідно усвідомити важливість уроків з минулих воєн, зокрема, АТО, щоб уникнути нових масштабних конфліктів.

Таку думку висловила українська військовослужбовиця, громадська діячка та волонтерка Марія Берлінська в етері DW Українською.

"От була маленька війна - називалась АТО.Вона нам в якийсь момент, як суспільству стала не потрібна. Ми відреклися від своїх же людей, які пішли нас захищати честю та правдою. І ми отримали ще більшу війну. Ми думали що її можна відкласти, що можна від неї сховатися, або домовитися. Але з маніяком не можна домовитися", – пояснила Берлінська.

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Вона додала, що єдиний спосіб досягнути миру — це знищити спроможність ворога до агресії.

Військовослужбовиця зазначила, що навіть якщо нинішній конфлікт тимчасово затихне, Росія продовжить накопичувати ресурси та військових для нових атак. Адже Путін не зупиниться, якщо матиме таку можливість.

"Дуже важливо розуміти немає точки де Путін зупиниться. Її не існує на цьому континенті. А якби у нього була можливість, він би не зупинився, в принципі, в межах планети. Це властивість будь-якого диктатора", – підсумувала Берлінська.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що готові вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов". Втім, Москва наголошує - їхня переговорна позиція залишається незмінною.

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